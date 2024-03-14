Стало известно о создании Киевом сети доносчиков в Херсонской области

Власти Украины формируют сеть информаторов на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области, в чьи обязанности будет входить создание списков мужчин до 60 лет, в том числе уехавших на территорию России или Евросоюза, которые могут быть использованы при очередной волне мобилизации.