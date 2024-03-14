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Стало известно о создании Киевом сети доносчиков в Херсонской области

Стало известно о создании Киевом сети доносчиков в Херсонской области

Власти Украины формируют сеть информаторов на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области, в чьи обязанности будет входить создание списков мужчин до 60 лет, в том числе уехавших на территорию России или Евросоюза, которые могут быть использованы при очередной волне мобилизации.

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