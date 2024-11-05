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Свердловские врачи используют аквабайки для восстановления здоровья пациентов

Свердловские врачи используют аквабайки для восстановления здоровья пациентов

Свердловские врачи успешно используют российские аквабайки для восстановления здоровья пациентов. Эти механические тренажеры предназначены для тренировок в воде и помогают людям восстанавливаться после различных заболеваний и травм.

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