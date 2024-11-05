Свердловские врачи используют аквабайки для восстановления здоровья пациентов

Свердловские врачи успешно используют российские аквабайки для восстановления здоровья пациентов. Эти механические тренажеры предназначены для тренировок в воде и помогают людям восстанавливаться после различных заболеваний и травм.
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