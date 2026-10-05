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Двоих украинцев в Польше задержали по делу «серийного убийцы»

Двоих украинцев в Польше задержали по делу «серийного убийцы»

В Польше задержали двух украинцев по делу «серийного убийцы». Их обвинили в том, что они могли быть его сообщниками.

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