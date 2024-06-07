Разрушенный мост в Богородицком районе Тульской области восстановили

Жалобы сельчан в соцсетях подействовали очень быстро – коммунальщики восстановили размытый участок уже 7 июняРазрушенный участок дороги в поселке Товарковский Богородицкого района Тульской области оперативно восстановили коммунальные службы.
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