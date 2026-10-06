Директору Державинского лицея присвоено звание "Почётный работник сферы образования Тамбовской области"

Директору Державинского лицея, доктору педагогических наук, профессору Татьяне Мангер присвоили звание "Почётный работник сферы образования Тамбовской области".
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