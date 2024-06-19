Омичи массово жалуются на срыв сроков возобновления подачи горячей воды - где-то ее нет третью неделю, где-то - месяц.
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Омичи массово жалуются на срыв сроков возобновления подачи горячей воды - где-то ее нет третью неделю, где-то - месяц.