Межрайонный отраслевой практический семинар по вопросам охраны труда состоялся в Бобруйске.

В рамках Единого дня профилактики производственного травматизма на базе ЖРЭУ Первомайского района г.Бобруйска прошел межрайонный практический семинар по вопросам реализации законодательства об охране труда.
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