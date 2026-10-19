Маркетплейс Ozon запустил бесплатный сервис для продавцов на автоматизированной упрощенке. Он сам считает взаиморасчеты, формирует отчет и передает его в ФНС напрямую из личного кабинета с согласия предпринимателя.
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