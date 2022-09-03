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Педиатр Батрак: причинами головной боли у детей могут быть заложенность носа и плохо подобранные очки

Педиатр Батрак: причинами головной боли у детей могут быть заложенность носа и плохо подобранные очки

О том, почему бывает головная боль у детей, применение каких лекарственных препаратов разрешено в педиатрии, может ли такой симптом у ребенка свидетельствовать о внутричерепной гипертензии и что делать, если болит голова, а температуры нет, "Газете.

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