С пометкой "срочно": ЦРУ заранее предупредили русских о теракте – Херш. Но не сказали где

США в срочном порядке передало России информацию о подготовке теракта в Подмосковье.Известный американский журналист Сеймур Херш уверяет, что ЦРУ заранее предупреждало Россию о подготовке теракта в "Крокус Сити Холле".
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