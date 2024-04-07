Артисты в России ответили на новое видео Татьяны Лазаревой*

Сбежавшая из России телеведущая и звезда КВН Татьяна Лазарева* в новом видео заявила, что испытывает ненависть к родной стране и радуется, когда на российские города совершается нашествие украинских беспилотников.
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