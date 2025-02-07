По академии Нацгвардии Украины в Харькове нанесён удар: уничтожены полковники ВСУ Юлия СоколоваПо академии Нацгвардии Украины в Харькове нанесён удар: уничтожены полковники ВСУ — именно так, по словам координатора николаевского сопротивления Сергея Лебедева, в городе разворачивались события накануне.