Военное обозрение

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Российское правительство не согласилось с инициативой о выходе страны из МВФ

Российское правительство не согласилось с инициативой о выходе страны из МВФ

Российское правительство отреагировало на инициативу Компартии РФ по выходу из МВФ (Международного валютного фонда).

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