Что означали буквы «МОЛ», «ЛЕЩ» и «ПОЦ» на советских номерных знаках?

Советские автомобильные номера отличались от современных тем, что использовалась там кириллица. Встречались на дорогах и «Жигули» с буквами Щ, или Ы, особое внимание привлекали аббревиатуры «ЛЕЩ», «МОЛ» или «ПОЦ».