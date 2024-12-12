«Ъ»: русских пользователей видеоигр обяжут идентифицироваться через «Госуслуги»

Законопроект планируют в ближайшее время внести на рассмотрение в Госдуму.В России рассматривается возможность введения обязательного требования для издателей видеоигр проводить идентификацию пользователей через портал «Госуслуги» или по абонентскому номеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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