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«Ъ»: русских пользователей видеоигр обяжут идентифицироваться через «Госуслуги»

«Ъ»: русских пользователей видеоигр обяжут идентифицироваться через «Госуслуги»

Законопроект планируют в ближайшее время внести на рассмотрение в Госдуму.В России рассматривается возможность введения обязательного требования для издателей видеоигр проводить идентификацию пользователей через портал «Госуслуги» или по абонентскому номеру.

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