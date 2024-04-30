Спасатели отметили 375-ую годовщину со дня образования пожарной охраны

День пожарной охраны — профессиональный праздник для 400 тысяч специалистов. В честь 375-й годовщины со дня образования пожарной охраны в пресс-службе МЧС России подвели итоги работы в первом квартале 2023 года.
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