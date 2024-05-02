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Российский флаг станет обязательным для автомобильных номерных знаков

Российский флаг станет обязательным для автомобильных номерных знаков

Российский флаг станет обязательным для номерных знаков автомобилей, об этом сообщает «Коммерсантъ». Соответствующие поправки в ГОСТ 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств» уже подготовлены МВД.

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