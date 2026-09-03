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Белый дом давит на космические компании, чтобы пропустили саммит в Париже

Белый дом давит на космические компании, чтобы пропустили саммит в Париже

Давление на американские космические компании, чтобы они отказались от участия в саммите по космосу в Париже осуществляет Белый дом, об этом 3 сентября сообщает Politico со ссылкой на двух представителей отрасли и сотрудника конгресса США.

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