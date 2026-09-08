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«Насколько это возможно»: дочь рассказала, что сейчас происходит с Маргаритой Тереховой

«Насколько это возможно»: дочь рассказала, что сейчас происходит с Маргаритой Тереховой

Недавно актрисе исполнилось 84 года. Маргарита Терехова кадр фильма "За синими ночами"Народная артистка Маргарита Терехова, которая уже много лет живет с болезнью Альцгеймера, чувствует себя хорошо настолько, насколько это возможно при ее диагнозе.

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