«Насколько это возможно»: дочь рассказала, что сейчас происходит с Маргаритой Тереховой

Недавно актрисе исполнилось 84 года. Маргарита Терехова кадр фильма "За синими ночами"Народная артистка Маргарита Терехова, которая уже много лет живет с болезнью Альцгеймера, чувствует себя хорошо настолько, насколько это возможно при ее диагнозе.