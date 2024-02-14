Украинские боевики изо всех сил удерживают Авдеевку, ценой жизни лучших своих солдат Ольга ВайленкоВ ходе продолжающихся боевых действий украинские боевики продолжают удерживать стратегически важный город Авдеевка, несмотря на значительные потери.
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