Аденовирусы и парагрипп. Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла в два раза за неделю

При этом заболевших меньше, чем было в это же время год назад За вторую неделю сентября (с 7-го по 13-е число) в Алтайском крае зарегистрировали 16 тысяч случаев ОРВИ.
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