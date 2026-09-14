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Аденовирусы и парагрипп. Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла в два раза за неделю

Аденовирусы и парагрипп. Заболеваемость ОРВИ в Алтайском крае выросла в два раза за неделю

При этом заболевших меньше, чем было в это же время год назад За вторую неделю сентября (с 7-го по 13-е число) в Алтайском крае зарегистрировали 16 тысяч случаев ОРВИ.

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