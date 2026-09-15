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Царьград

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АТОР зафиксировала 30%-ный рост спроса на круизы в Антарктиду

АТОР зафиксировала 30%-ный рост спроса на круизы в Антарктиду

АТОР сообщает о 30%-м росте спроса на экспедиционные круизы в Антарктиду на сезон 2026-2027. Русские туристы активнее бронируют поездки.

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