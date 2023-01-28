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Палата представителей приняла проект об ограничении доступа Байдена к нефтяному резерву

Палата представителей приняла проект об ограничении доступа Байдена к нефтяному резерву

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект, согласно которому возможностей президента Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва государства ограничиваются, пишетТАСС, ссылаясь на эфир телеканала C-SPAN.

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