Палата представителей приняла проект об ограничении доступа Байдена к нефтяному резерву

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект, согласно которому возможностей президента Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва государства ограничиваются, пишетТАСС, ссылаясь на эфир телеканала C-SPAN.
Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект, согласно которому возможностей президента Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва государства ограничиваются, пишетТАСС, ссылаясь на эфир телеканала C-SPAN.
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