Минобороны: бойцы ЦВО готовятся к зиме на Краснолиманском направлении

Подготовка к зиме началась на позициях подразделений ЦВО на Краснолиманском направлении. Военнослужащие мотострелкового полка ЦВО подготавливают доски и другие необходимые материалы, сообщили в Минобороны России.
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