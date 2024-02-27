ТАСС: ВСУ проводят чистки в Херсоне в поисках пророссийского подполья

Украинские силовики активно ищут в Херсоне пророссийски настроенных граждан. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, чистки начались после удара ВС РФ по расположению киевских сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ).
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