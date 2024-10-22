Политика как он...
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Депутат Рады задал неудобный вопрос главе Пентагона

Депутат Рады задал неудобный вопрос главе Пентагона

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский задал главе Пентагона Ллойду Остину неудобный вопрос — пообещал ли тот во время своего неожиданного визита в Киев выделить деньги на дроны, которые украинские семьи должны «собирать на кухне за свой счет».

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