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Иваново

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Ивановская область вошла в топ-25 в России по снижению административного давления на бизнес

За год регион улучшил свои позиции сразу на 9 пунктов и поднялся с 30-го на 21-е место. Результаты рейтинга административного давления на бизнес среди регионов России в 2023 году представили в аппарате Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей.

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