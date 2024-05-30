"Коммерсант": суд арестовал восемь земельных участков экс-замглавы МВД Дагестана

Басманный районный суд Москвы арестовал восемь земельных участков и другую собственность, которая, по версии силовиков, принадлежит экс-замглавы МВД Дагестана Руфату Исмаилову и его бывшему заму Далгату Абдулгапурову.
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