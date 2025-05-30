Крымских водителей, находящихся в состоянии опьянения от лекарств, будут штрафовать

Лекарственное опьянение крымчан за рулем приведет к штрафу и судебному разбирательству. Если во время медицинского обследования у водителя будет обнаружено помутненное состояние, причиной которого стали лекарства, сотрудники ГАИ составят соответствующий протокол и передадут дело в суд.