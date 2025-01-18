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Tuttomercatoweb: переговоры по переходу Илича в «Спартак» зашли в тупик, игрок был предложен «Зениту»

Tuttomercatoweb: переговоры по переходу Илича в «Спартак» зашли в тупик, игрок был предложен «Зениту»

Переговоры между «Спартаком» и «Торино» по переходу хавбека Ивана Илича зашли в тупик. Как сообщает Tuttomercatoweb, «Торино» не устраивает предложение столичного клуба, готовых заплатить €15 млн плюс бонусы за переход сербского футболиста.

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