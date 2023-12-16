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Филипе Луис: «Симеоне называл Месси «гномом» перед матчами с «Барсой», чтобы мы его не боялись. По имени – никогда»

Филипе Луис: «Симеоне называл Месси «гномом» перед матчами с «Барсой», чтобы мы его не боялись. По имени – никогда»

«Месси – лучший игрок, против которого я когда-либо играл. Я посмотрел все его матчи с 2006-го, когда впервые сыграл против него, до 2016-го.

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