ОК и Фонд «Обнажённые сердца» расскажут об аутизме в старшем возрасте

Апрель — всемирный месяц информирования об аутизме. В течение всего месяца в Одноклассниках будут выходить публикации, посвященные аутизму в старшем возрасте и людям с расстройством аутистического спектра.
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