Почти 440 тысяч рублей могут получить некоторые пенсионеры: кому положена единовременная выплата накоплений Елена ГалицкаяМногие россияне старшего возраста могут не знать о наличии у них пенсионных накоплений, которые формировались еще в начале 2000-х годов.