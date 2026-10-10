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Почти 440 тысяч рублей могут получить некоторые пенсионеры: кому положена единовременная выплата накоплений

Почти 440 тысяч рублей могут получить некоторые пенсионеры: кому положена единовременная выплата накоплений

Почти 440 тысяч рублей могут получить некоторые пенсионеры: кому положена единовременная выплата накоплений Елена ГалицкаяМногие россияне старшего возраста могут не знать о наличии у них пенсионных накоплений, которые формировались еще в начале 2000-х годов.

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