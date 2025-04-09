Глава Центральной руководящей группы по инспекционной работе подчеркнул важность высококачественных дисциплинарных проверок для поддержки модернизации в китайском стиле

Пекин, 8 апреля /Синьхуа/ -- Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК, глава Центральной руководящей группы по инспекционной работе Ли Си во вторник призвал обеспечивать мощную поддержку модернизации в китайском стиле за счет непрерывного высококачественного развития дисциплинарно-инспекционной работы.
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