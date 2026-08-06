MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Финтех-гигант Chime отчитался о росте выручки за второй квартал 2026 года и выходе на прибыльность

Финтех-гигант Chime отчитался о росте выручки за второй квартал 2026 года и выходе на прибыльность

Американская финтех-платформа Chime опубликовала финансовые показатели за второй квартал 2026 года, зафиксировав рост выручки на 27% в годовом исчислении — до $670 млн, что превзошло ранее озвученные прогнозы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии