Финтех-гигант Chime отчитался о росте выручки за второй квартал 2026 года и выходе на прибыльность

Американская финтех-платформа Chime опубликовала финансовые показатели за второй квартал 2026 года, зафиксировав рост выручки на 27% в годовом исчислении — до $670 млн, что превзошло ранее озвученные прогнозы.
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