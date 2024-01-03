Покупателям больше не смогут навязывать дополнительные товары, за незаконный сбор биометрии будут взимать серьезные штрафы, а частная охрана сможет уничтожать беспилотники на объектах ТЭК — таков далеко не полный перечень законов, которые парламентарии приняли в этом году для защиты интересов страны и граждан.
Магазины не смогут нажиться на доверчивости покупателей
Комментарии
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Вик Норд
Сухой закон,как пример...,показал свою эффективность(есть статистика МЗ,ВОЗ),и пользу для общества,самогоноварение,бутлегерство,и употребление суррогатов,даже не приблизилось к тому порогу вреда приносимого алкоголем...,и не думаю что запрет табака,вейпов(есть же запрет на наркотики...) как ни будь отличается от этого,я просто осознаю насколько сильно лобби(продажные парламентарии) производителей этой дряни,и порукой этого существует г.Матвиенко,и главное всё чинно,и благородно,в русле законов,ценою миллионов жизней.
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