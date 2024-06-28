Как МАЭК углубляет водозаборный канал в Актау

Об этом рассказали в ТОО «МАЭК», передает inAktau.kz. «Для поддержания необходимого уровня воды в водозаборном канале ТЭЦ-1 на постоянной основе проводятся работы по очистке дна канала от песчано-иловых отложений, образовавшихся в результате снижения уровня воды в Каспийском море.