Как МАЭК углубляет водозаборный канал в Актау

Об этом рассказали в ТОО «МАЭК», передает inAktau.kz. «Для поддержания необходимого уровня воды в водозаборном канале ТЭЦ-1 на постоянной основе проводятся работы по очистке дна канала от песчано-иловых отложений, образовавшихся в результате снижения уровня воды в Каспийском море.
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