Глава администрации Энергодара Волга сообщил, что один из украинских снарядов попал в энергоблок Запорожской АЭС

Речь идет о части станции, которая не находится в рабочем состоянии, сказал руководитель администрацииОдин из артиллерийских снарядов, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Запорожской АЭС, попал в энергоблок Запорожской АЭС.
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