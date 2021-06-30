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Тигр понежился на солнце и напугал жителей Приморья

Тигр понежился на солнце и напугал жителей Приморья

Скриншот видео Рен тв Амурский тигр устроил променад по одному из поселков Приморского края. Хищник в этот раз слишком близко подобрался к жителям - его заметили на траве у дороги, где зверь спокойно лежал и наслаждался пригревающим солнцем.

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