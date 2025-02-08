Страна и люди
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Страна и люди

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Как говорится, приютили и обогрели, а тут и шантаж пошел...

Как говорится, приютили и обогрели, а тут и шантаж пошел...

Похоже, некоторые украинцы, переехавшие в Польшу, забыли, что они находятся в гостях. Хотя, о чем это я? Помните, как они себя величали в начале СВО, когда сверкая пятками мчались в Европу: "спустившиеся с небес боги".

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