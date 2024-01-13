Кулеба обсудил с новым главой МИД Франции Сежурне путь Киева в ЕС и поставки оружия

В ходе совместной пресс-конференции с французским коллегой Стефаном Сежурне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил график действий, который Украина планирует осуществить на пути в членство в Европейском союзе.
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