Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Военный парад в честь 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков

В 1991-96 годах по инициативе шушкевичей-кебичей День независимости отмечался 27 июля, в день принятия Декларации о государственном суверенитете Белорусской ССР от 27.

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