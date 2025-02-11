«Сбер» обновил свое мобильное приложение – защити деньги и установи последнюю версию Евгения КомароваЗащити свои деньги за счет обновления мобильного приложения «Сбера» — клиентов банка призывают установить последнюю версию программы.
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