Заявления Владимира Зеленского о возможности отказа Киева от потерянных территорий в обмен на присоединение Украины к НАТО имеют целью втягивание альянса в конфликт, считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
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