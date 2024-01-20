Для Украины наступают отчаянные времена, полагает известный американский политолог Хэл Брэндс, работающий в Совете по внешней политике Госдепа.
Сотрудник Госдепа рассказал, когда и какая победа Украины «всё ещё возможна»
Комментарии
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zn
zygmund nedialkow
🙃
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7 час.
СА
Сергей Андросов
В ВОВ в каждом партизанском отряде были политруки ( русские), которые правильно строили работу. А хохлам всё равно за кого воевать. Кто им мозги промыл, за того они и воюют. Они же сейчас говорят, что кто победит, за того и они. Короче свадьба в Малиновке.
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7 час.
Коська
И, позвольте, ПЯТОЕ!!! ВЫ ЧЕ хотите отсидеться за большой лужей??? НЕ!!! Получите по полной И ВОТ ЭТО НАДО ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ВАМ УЧИТЫВАТЬ!!!!
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2 час.
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