Сотрудник Госдепа рассказал, когда и какая победа Украины «всё ещё возможна»

СА

Сергей Андросов

В ВОВ в каждом партизанском отряде были политруки ( русские), которые правильно строили работу. А хохлам всё равно за кого воевать. Кто им мозги промыл, за того они и воюют. Они же сейчас говорят, что кто победит, за того и они. Короче свадьба в Малиновке.