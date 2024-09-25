В Мангистау усилен контроль за соблюдением водителями режима труда и отдыха

Министерство транспорта проводит масштабную акцию на дорогах Казахстана по соблюдению водителями автобусов и грузовиков режима труда и отдыха при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов.
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