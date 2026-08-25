НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Крикунов о шансах Овечкина забить 1000 шайб в регулярках: «Тяжело, это еще 2 года. Надо прилично попахать, чтобы забивать по 37 голов за сезон»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о шансах форварда «Вашингтона» Александра Овечкина забить 1000 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии