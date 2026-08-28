Феномен «Поля чудес»: почему шоу, которое принято ругать, до сих пор остаётся главным ритуалом пятничного вечера

Есть передачи, которые существуют будто вне времени. Они не гонятся за трендами, не пытаются удивить дорогими декорациями или скандальными гостями, но при этом десятилетиями удерживают внимание огромной аудитории.
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