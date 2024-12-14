Юрист указал на особенности формирования годовой премии в коммерческих компаниях

Выплата годовой премии, или 13-й зарплаты, имеет свои особенности: для бюджетных организаций ее размеры определяются нормативными актами в соответствующей сфере, а в случае с коммерческими организациями система выплат определяется во внутренних документах компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии