НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Чемпионат Китая. «Шанхай» Слуцкого играет с «Чжэцзян Профешнл»

Команда Леонида Слуцкого лидирует в таблице, набрав 23 очка за 9 матчей. Чемпионат Китая 10-й тур Шанхай Шеньхуа – Чжэцзян Профешнл 0:0 (первый тайм) Дата проведения 5 мая, 13.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх